Concurso de la DIAN 2026: ¿cuándo será el examen? Duración y más detalles de la prueba

Los aspirantes inscritos en el concurso de méritos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberán prepararse para presentar las pruebas escritas del proceso de selección DIAN 2676.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) publicó la guía de orientación para esta etapa el 8 de octubre de 2026, documento en el que se encuentran las indicaciones para la jornada.

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¿Cuándo será el examen de la DIAN en 2026?

De acuerdo con la guía de orientación al aspirante, las pruebas escritas están programadas para el domingo 8 de noviembre de 2026. La jornada está prevista para comenzar a las 8:00 a. m., mientras que la apertura de las puertas se anunció para las 7:15 a. m.

La citación individual es fundamental para conocer la dirección exacta del lugar asignado. Por eso, los aspirantes deben consultar la información de su inscripción en el aplicativo SIMO y revisar los avisos oficiales de la CNSC ante posibles actualizaciones.

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¿Cuánto dura el examen de la DIAN?

Por una parte, se mencionan cuatro horas para desarrollar el examen; por otra, establece que la jornada terminaría a la 1:00 p. m.

Por esta diferencia, los aspirantes deben verificar las instrucciones oficiales y la información de su citación antes de la fecha de aplicación. No es recomendable asumir una hora de salida definitiva sin que la CNSC aclare la inconsistencia.

De acuerdo con la guía de la DIAN, si se presentan retrasos por razones logísticas o de fuerza mayor, el tiempo para responder se contará desde la orden de inicio impartida por el jefe de salón.

¿A qué hora deben llegar los aspirantes?

La recomendación es llegar con anticipación y conocer previamente la ubicación del sitio asignado. Según las instrucciones divulgadas, las puertas abrirán a las 7:15 a. m. y el inicio de las pruebas está previsto para las 8:00 a. m.

El cierre de puertas está anunciado para las 8:30 a. m. Quienes ingresen después de la hora de inicio, pero antes del cierre, no recibirán tiempo adicional para responder. Después de las 8:30 a. m. no se permitirá el ingreso y el aspirante será considerado ausente.

¿Cómo consultar la citación del concurso DIAN 2676?

Los participantes deben ingresar al Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), con su usuario y contraseña, y ubicar la inscripción correspondiente al proceso DIAN 2676.

Allí deberán revisar la fecha, la hora y la dirección del lugar de presentación. La CNSC señala que la citación se comunicará a los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos con al menos cinco días hábiles de anticipación.