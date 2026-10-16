En cuánto está el SOAT para moto 2026: Precios actualizados cilindraje 125 cc, 150 cc y más. SOAT para motos en Colombia - Getty Images

El SOAT es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, este funciona como una póliza de carácter obligatorio que deben tener todos los vehículos automotores que circulan por el territorio nacional en Colombia.

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En ese sentido, tanto vehículos como motos tienen unas diferenciaciones de precios según las características que poseen.

¿A quién cubre el SOAT y en qué servicios?

El SOAT cubre al conductor, ocupantes del vehículo, pasajeros que se encontraban en vehículos de servicio público y a los peatones que se vieron vinculados en el accidente.

Los servicios médicos que la póliza incluye son los siguientes:

Atención inicial y de urgencias

Hospitalización

Medicamentos

Cirugías y procedimientos

Material médico-quirúrgico (prótesis, órtesis y osteosíntesis)

Servicios diagnósticos

Rehabilitación

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¿Cuáles son los montos que cubre el SOAT?

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios: Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP.

Lo equivalente a 263,13 UVT o hasta 701.68 UVT, es decir, $13.781.171 o $36.749.788 COP. Incapacidad permanente: Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP.

Hasta 180 S.M.L.D.V., es decir, $10.505.430 COP. Muerte y gastos funerarios: Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP.

Lo equivalente a 750 S.M.L.D.V., es decir, $43.772.625 COP. Gastos de transporte y movilización de los lesionados: Lo equivalente a 8,77 UVT, es decir, $459.320 COP.

En cuánto está el SOAT para moto 2026 según el cilindraje de la moto:

Ciclomotores: $124.100

$124.100 Motos con cilindraje inferior a 100 C.C: $256.200

$256.200 Motos con cilindraje entre 100 y 200 C.C: $343.300

$343.300 Motos con cilindraje superior a 200 C.C : $761.400

: $761.400 Motocarro, Tricimoto, Cuadriciclos: $386.900

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¿Qué multas y sanciones podría acarrear si no obtiene su SOAT?

Si a la fecha presenta su SOAT vencido o inactivo según lo establecido por las leyes, podrán sancionar con lo siguiente:

Las autoridades lo sancionarán con una multa equivalente a los 30 SMLDV, es decir, $1,750,905 COP.

con una multa equivalente a los 30 SMLDV, es decir, $1,750,905 COP. Adicionalmente, su vehículo será inmovilizado y llevado a los patios, en donde tendrá que pagar gastos adicionales (servicios de grúas y los días que el vehículo esté en el lugar).

Cuidado con las estafas al comprar el soat

Se han presentado cientos de denuncias por estafa al momento de comprar el SOAT. Por eso es importante que tenga en cuenta algunas recomendaciones para evitar caer en estafas:

No consigne dinero a cuentas bancarias de personas naturales.

Evite comprar el SOAT a través de Whatsapp, si le piden transferir a una cuenta bancaria que te comparten por chat.

Haga su compra en páginas seguras de las que tenga referencias de amigos o familiares.

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