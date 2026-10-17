La Corte Constitucional prohibió la inyección de la eutanasia en animales con vejez extrema

Con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, la Sala Plena acogió de forma unánime la demanda presentada contra el artículo 17 de la Ley 84 de 1989, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

El alto tribunal determinó que la edad avanzada no constituye una razón válida para poner fin a la vida de un ser sintiente, sino que, por el contrario, incrementa los deberes de cuidado, protección y solidaridad de sus dueños.

¿Qué decía la norma y por qué la Corte Constitucional hizo énfasis en ese artículo?

Durante 37 años, la legislación colombiana autorizó el sacrificio de animales no destinados al consumo humano bajo la premisa de la edad avanzada. Sin embargo, en el análisis del tribunal se destacaron tres razones centrales para expulsar esta medida del ordenamiento jurídico:

La expresión “vejez extrema” fue calificada como un concepto jurídico indeterminado, falto de criterios objetivos, normativos o médicos que permitieran definir de manera precisa cuándo se configuraba esta condición.

La Corte señaló que el envejecimiento no equivale automáticamente a un sufrimiento que justifique la muerte. La Constitución exige proteger a los seres sintientes, por lo que resulta contradictorio usar su fragilidad como causal de sacrificio.

La norma permitía que en la etapa donde los animales son más dependientes de la asistencia humana, se extinguiera el deber de protección en lugar de reforzarse.

Protección reforzada para los animales en vejez

El fallo enfatiza que los animales de compañía y de producción adquieren una condición de especial vulnerabilidad al envejecer. Por esta razón, el paso de los años exige intensificar la atención veterinaria, la alimentación adecuada y el cuidado responsable.

Con la aprobación de la Sentencia C-336 de 2026, la eutanasia animal en Colombia queda estrictamente delimitada: solo podrá practicarse por razones de fuerza mayor, enfermedades terminales o condiciones médicas irreversibles que causen un dolor insoportable, debidamente diagnosticadas y avaladas por profesionales en medicina veterinaria.