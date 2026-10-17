Bucaramanga vs América de Cali: fecha y hora del partidazo por la Liga Colombiana 2026-ll

Atlético Bucaramanga y América de Cali se enfrentan en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se disputará este domingo 18 de octubre, a partir de las 4:00 PM hora colombiana, en el estadio Américo Montanini, donde el conjunto local tendrá la oportunidad de recortar distancias con el líder del campeonato.

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Los ‘Escarlatas’ llegan en el primer puesto con 27 puntos, mientras que el cuadro santandereano ocupa la tercera posición con 24 unidades. Una victoria del Bucaramanga le permitiría igualar la puntuación de su rival y mantener abierta la disputa por la cima de la clasificación.

Bucaramanga quiere mantener su invicto

El equipo dirigido por Pablo Peirano atraviesa un buen momento en el campeonato. Los ‘Leopardos’ acumulan 12 partidos sin perder en la Liga y han encontrado regularidad para mantenerse entre los principales candidatos a los cuadrangulares semifinales.

Con futbolistas como Luciano Pons, Fabián Sambueza, Emerson Batalla y el arquero Cristopher Fiermarín, Bucaramanga buscará aprovechar su condición de local para imponer condiciones y sumar tres puntos ante uno de los rivales directos en la parte alta de la tabla.

Por otra parte, América de Cali afronta la visita a Santander con el objetivo de conservar el primer lugar. El conjunto vallecaucano ha sumado 27 unidades en 13 partidos y buscará conseguir un resultado que le permita afirmar su puesto entre los mejores ocho.

Fecha y hora del partido Bucaramanga vs América de Cali

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 4:00 PM hora colombiana

Lugar: Américo Montanini, Bucaramanga