Iván Valenciano fue contundente: “Sebastián Viera no es el entrenador para Junior... es un monigote”

Luego del bicampeonato de la mano del entrenador Alfredo Arias, Junior está pasando por un semestre decepcionante. El conjunto barranquillero está casi sin opciones de clasificar a cuadrangulares y la hinchada critica fuertemente lo que está sucediendo, al punto de vandalizar vehículos de algunos jugadores exigiéndoles compromiso.

La interna del plantel también parece trastocada, pues ha habido declaraciones que no han caído bienn, así como gestos en medio de los partidos que llevan a cuestionar el talante del entrenador Sebastián Viera. Uno de los que criticó la llegada del exarquero a la dirección técnica del equipo, fue Iván René Valenciano, leyenda de la institución.

En diálogo con El VBar Caracol, Valenciano hizo un análisis de la situación que está viviendo el equipo. Inició diciendo que no fue correcta la decisión por parte de los directivos de sacar a Alfredo Arias, así como tampoco fue acertado el nombramiento de Viera.

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“Es culpa de los directivos, porque un entrenador que te da dos títulos, lleva cinco partidos donde el equipo no marca, si lo respaldan en el sentido que te dio dos títulos, tiene la capacidad de revertir las cosas. Tienen responsabilidad los jugadores, porque el entrenador trataba de hacer lo mejor y en los partidos no respondían. No fue buena decisión haber sacado al entrenador. Quien te da dos títulos se merece un respaldo mucho mayor. No era el momento adecuado para agarrar el equipo para Sebastián Viera”, comenzó diciendo.

Asimismo, se refirió a la decisión de algunos jugadores de, ante la presión a la que se han visto sometidos por parte de los hinchas, no asistir al próximo partido. Dejó claro que el que no quiere estar en Junior, se tiene que ir.

“Es un mal mensaje, no justifico que lo que hicieron los hinchas está correcto. El jugador de fútbol siempre entra al campo con la disposición de hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo cuando hay daños materiales. Tomar una decisión y decir ‘no juego’ porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Es tu trabajo, el hincha reacciona de esa manera, que no estoy de acuerdo. No comparto que no viajen porque tienen temor. No comparto la posición de Rivas y de Paiva. El que no quiere estar en Junior, que se vaya. Nadie obliga a alguien a que se quede", agregó.

Sobre la actitud de Teófilo Gutiérrez, en la que en el partido contra Pereira hizo un gesto hacia el banco tras el penal errado de Luis Muriel, al parecer pidiendo que saliera, Valenciano también fue contundente.

“Mal. Creo que ningún jugador está por encima de otro jugador. Todos son iguales y tienen la misma responsabilidad. Como jugador, como compañero, le dices al entrenador que cambie a un compañero, me parece que crea un conflicto. Teo asume esa actitud de que no va a seguir y que pueda tomar la determinación de decir a quién saca y quién no. Lo más curioso es que el entrenador termina haciéndole caso y para mí, este entrenador es un monigote, hace lo que los jugadores le dicen, no tiene voz ni voto. No estoy de acuerdo con la actitud de Teo, es una actitud que perjudica y demuestra que Junior está fracturado, que no decide el entrenador, deciden los jugadores”, dijo tajantemente.

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¿Debe seguir Viera en Junior para la Libertadores?: “Si estamos hablando de todo esto. Que un jugador le dice que quiere jugar en Cali con la nariz fracturada, el otro le dice saca a fulano y méteme a mí. Con qué autoridad o con qué respeto dejas un entrenador para una Copa Libertadores, si se deja mangonear de los jugadores, los jugadores se imponen. Partiendo de esa base uno no puede dejar un entrenador. Estoy hablando del entrenador, no del ídolo o la persona. Cómo voy a dejar un entrenador así. Sebastián Viera no es el entrenador para Junior, ni ahora ni para Copa Libertadores”.

¿Quién debería ser el DT del Junior?: “Es difícil decir qué entrenador traería yo. Puede ser Reinaldo Rueda, que está libre, un entrenador que sabe lo que es competir. O el profesor Juan Carlos Osorio, son entrenadores que conocen esta competencia. Para mí serían estos dos entrenadores. Tienes que traer a alguien con experiencia. Junior tiene que tener la capacidad de poder contratar un entrenador de pergaminos, de respeto”.