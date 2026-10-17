James Rodríguez, baja en Nacional para visitar al Boyacá Chicó en Tunja

Boyacá Chicó y Atlético Nacional abren la jornada futbolera en Colombia este sábado a las 3:00PM. El compromiso en el estadio La Independencia de Tunja es un partido pendiente por la primera fecha del campeonato.

Los dirigidos por Lucas González se ponen al día en uno de sus tres compromisos pendientes, buscando acercarse a la clasificación y a la primera posición del fútbol colombiano.

Varias novedades en Nacional

Para este compromiso en la capital boyacense, Atlético Nacional contará con cuatro novedades en su convocatoria, destacando la ausencia de su principal figura, James Rodríguez.

Al volante cucuteño se suman las ausencias de los volantes Matheus Uribe, Jorman Campuzano y el extremo Ian Poveda, este último por un golpe en un tobillo, durante el duelo ante el Medellín en Copa Colombia.

Por fortuna para Nacional, la baja de James en el grupo de convocados se debe netamente a una decisión técnica. Lucas González busca administrar las cargas del grupo, bajo esa misma razón no fueron tenidos en cuenta Uribe y Campuzano.

Nómina de convocados

Adicionalmente, Atlético Nacional informó que Marlos Moreno, Alfredo Morelos, William Tesillo y Andrés Reyes continúan con sus procesos de recuperación. De ellos, Tesillo y Morelos son los más cercanos a volver a las canchas.

Atlético Nacional figura en la cuarta posición del fútbol colombiano con 23 puntos, producto de 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, con un rendimiento del 69.6%.