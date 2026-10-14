Tabla de posiciones de Liga colombiana tras empate del Junior: esto necesita para clasificar

Junior de Barranquilla cumplió con el partido que tenía aplazado por la fecha 4 ante Deportivo Pereira, pero no pudo obtener el resultado esperado y la eliminación parece que será cuestión de días, salvo una remontada histórica. El conjunto Tiburón empató 1-1 ante los Matecaña y volvió a defraudar a su afición, que se esperanzaba en una victoria para recomponer el camino.

Lo empezó ganando al minuto 5′ el equipo de Sebastián Viera con el cobro de un tiro de esquina de Kevin Pérez y el cabezazo de Jermein Peña. Tuvieron para poner el 2-0 y encaminar un resultado diferente, pero al 4′ Luis Muriel no pudo convertir de penal y Yimy Gómez atajó el cobro.

El empate del conjunto Matecaña llegó al 58′. Ederson Moreno cedió para Anderson Plata, quien remató, el balón se desvió en Jermein Peña, y terminó bañando al arquero Jefferson Martínez.

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¿Cómo queda Junior en la tabla y qué necesita para clasificar?

El cuadro Tiburón quedó en el puesto 16 con apenas 11 puntos en 13 partidos jugados, es decir, de 39 unidades posibles, para un rendimiento del 28%.

Partiendo de lo anterior, el panorama del Junior quedó en que deberá ganar los 6 partidos que le restan, para sumar en total 29 unidades y así optar por alcanzar el octavo lugar de los cuadrangulares. De empatar o perder uno de esos encuentros, se confirmará su eliminación.

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Partidos que le restan a Junior

Deportivo Cali (V)

Águilas Doradas (L)

Boyacá Chicó (V)

Llaneros (V)

Cúcuta (L)

Pasto (V)

Así va la tabla de posiciones