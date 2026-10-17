Davidovich Fokina sorprende venciendo al número 1 del mundo y avanza a la final de Shanghái

Alejandro Davidovich Fokina superó este sábado 17 de octubre al alemán Alexander Zverev en la semifinal del Master 1000 de Shanghái. El español se convirtió en el primer finalista del certamen asiático, en un partido que finalizó 5-7, 6-4 y 6-3, en 2 horas y 2 minutos de confrontación.

Fokina, español de 27 años, cedió el primer parcial, pero se rehízo a lo grande y finalmente remontó contra el nuevo número uno del mundo.

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Zverev conectó 18 aces, pero no pudo contrarrestar la presión en la devolución de Davidovich Fokina, quién logró 5 aces en el partido. El cabeza de serie número 25 lo cerró sumando 96 puntos totales frente a los 82 del alemán.

El primer set duró unos 43 minutos y fue 7-5 para Zverev. Sacó al 82% y ganó el 79% de puntos con su primer saque, sumando nueve aces y ninguna doble falta. Davidovich Fokina se mantuvo cerca, ganando el 84% de puntos con primer saque y salvando dos de tres bolas de break.

El segundo parcial duró aproximadamente 46 minutos y se inclinó 6-4 para Davidovich Fokina. El español logró un 86% de primeros servicios y ganó el 83% de esos puntos, sin ceder su saque. También elevó su porcentaje de puntos ganados al resto sobre primer saque hasta el 34%, una subida respecto al inicial.

Así fue el último punto de la semifinal

El set definitivo tomó unos 34 minutos y acabó 6-3 para el español. Davidovich Fokina mantuvo un 83% de primeros en pista y ganó el 89% tras ese saque, además de llevarse el 75% de puntos con su segundo servicio. Zverev cayó al 38% de puntos ganados con segundos saques y al 76% con primeros.

Con esta victoria para el malagueño, Fokina espera al ganador de la otra semifinal, que enfrenta a el ruso Daniil Medvédev y el también español Rafael Jódar, de solamente 20 años.