Alerta internacional de congresistas por propuesta de recorte del 80 % en presupuesto de la JEP

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Un grupo de congresistas, bajo el liderazgo del senador Antonio José Correa (Partido de la U), envió tres cartas formales a organismos e instancias internacionales tras la propuesta de reducir en $170.000 millones el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el año 2027.

La reducción planteada representa una caída del 80,4 % en el rubro de inversión frente al proyecto presentado inicialmente por el Ejecutivo.

La preocupación quedó consignada en tres cartas dirigidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de los Estados Unidos, en las que se advierte sobre las consecuencias que podría tener la disminución de recursos para el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

Las comunicaciones enviadas detallan los siguientes requerimientos:

Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI): Piden hacer seguimiento al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 y evaluar el impacto presupuestal en la capacidad del Estado para investigar y sancionar crímenes de competencia de la Corte.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Solicitan requerir al Estado colombiano medidas y plazos concretos para garantizar la representación judicial, la protección y la participación de las víctimas en los procesos.

Congreso de Estados Unidos: Solicitan abrir espacios de diálogo y pedir informes al Departamento de Estado sobre los efectos del recorte en los programas de cooperación para la paz.

Según los parlamentarios firmantes, la disminución de recursos pondría en riesgo la ejecución de sanciones, paralizaría procesos judiciales y afectaría las garantías jurídicas tanto de comparecientes de la Fuerza Pública como de exintegrantes de las FARC.