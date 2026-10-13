Avanza el trámite del presupuesto con reducción del monto del servicio a la deuda

Las comisiones económicas de Cámara y Senado acaban de aprobar la devolución del presupuesto nacional presentado por el gobierno Petro por $575 billones.

Tras la semana de receso, que también aplicó para el Congreso, las comisiones primeras de Senado y Cámara están listas para la discusión final del Presupuesto General de 2027. Este martes, el Ministerio de Hacienda y los ponentes del texto se sentaron a dialogar sobre las proposiciones y otros cambios planteados por las bancadas.

Tras varias horas de debate, de acuerdo con varios de los asistentes a esa reunión, se encontró un buen ambiente para realizar varios cambios a la distribución del monto de $634,9 billones. El cambio más significativo tiene relación con el servicio a la deuda, pues, de acuerdo con el coordinador ponente, Cristian Garcés, del Centro Democrático, se restarán $6,4 billones de ese rubro para atender otras necesidades.

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Garcés explicó que de ese monto se utilizarían $6 billones para la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Otro de los ponentes, el senador Carlos Meisel, aseguró que la cifra podría ser mayor.

“MinHacienda anuncia que se liberarán $8 billones que estaban destinados a deuda. Es decir, el servicio a la deuda queda en $144 billones de los $152 billones que estaban. Seguimos en serias dificultades, pero algo es algo”, dijo el congresista.

Lo cierto es que, tras el receso de una semana, en el Congreso parece haber mayor intención de sacar adelante el presupuesto. Varios congresistas señalan que aún hay varios números que generan dudas y que esperan que, una vez se apruebe este presupuesto, el Gobierno presente un plan de ajuste fiscal.