Proyecto de acogimiento a la justicia: los seis congresistas designados como ponentes en la Cámara

Caracol Radio conoció en primicia los nombres de los seis congresistas designados como ponentes para el primer debate del proyecto de ley de acogimiento a la justicia en la Cámara de Representantes, una iniciativa que busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, así como establecer una política estatal para garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral.

De acuerdo con la comunicación oficial, la designación se realizó mediante el Acta No. 15 del 14 de octubre de 2026, con fundamento en el artículo 150 del reglamento interno de la corporación.

Los representantes designados son Daniel Felipe Briceño Montes, Ceymy Julieth Suárez González, Martha Isabel Ruiz Solera, Jorge Augusto Palacio Garzón, James Hermenegildo Mosquera Torres y Alejandra Gabriela Abásolo Gómez.

La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara y fue presentada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1516 de 2026 y recibido por la comisión el pasado 13 de octubre.

¿Cuál es el plazo para presentar la ponencia?

Según la comunicación dirigida a los congresistas, los ponentes tendrán un término de cinco días para rendir el informe correspondiente, paso previo a la discusión de la iniciativa en su primer debate.

El proyecto plantea establecer el marco estatal para garantizar el orden público y promover una intervención territorial integral, a través de modificaciones a la Ley 418 de 1997, norma que ha sido prorrogada y modificada en distintas ocasiones.

La discusión en el Congreso permitirá conocer los alcances de la propuesta y las disposiciones que se plantean para su trámite legislativo.

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