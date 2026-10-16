Fundación de la primera dama reportó aportes privados por cerca de $54.000 millones tras terremoto

En medio de la controversia y de los recientes ataques por los dineros recaudados para la atención de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, finalmente la la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, fundada y representada legalmente por la primera dama Ana Lucía Pineda, presentó un reporte de su gestión en el marco de la emergencia.

En el documento, detalla que los aportes recogidos suman cerca de $54.607.443.810, recursos que vienen del sector privado y ninguno del sector público.

Tanto así, que señalan que el 81% de las ayudas provienen de la principal donación que fue la que realizó el Grupo Gilinski, que habría sido utilizada para reconstruir colegios y centros de salud en Cali.

La Fundación señala que dichos recursos se encuentran depositados en entidades financieras, que están debidamente vigiladas y reguladas, y bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración.

Además, señalan que los costos asociados a su administración ascienden a $43.016.639; y que llevan $11.916. 639 en gastos administrativos.

“Los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”, detalla el documento.

¿“Estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración. A la fecha, los costos asociados a su administración ascienden a COP 43.016.639, por lo que los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”, concluye.

¿En qué han gastado los recursos?

La Fundación señala que más de 48.000 personas en 80 municipios, han recibido ayuda humanitaria con estos recursos.

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