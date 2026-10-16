Vuelve el fútbol al estadio El Campín: Grama se encuentra en condiciones óptimas para el juego

Este viernes 16 de octubre fue realizada una inspección técnica por parte de Millonarios F.C., la Dimayor y el Instituto de Recreación y Deportes, IDRD, para verificar el estado de la grama del estadio El Campín, donde se confirmó que el escenario se encuentra en condiciones optimas para el juego de esta sábado 17 de octubre entre Millonarios y Jaguares.

“Durante la inspección se evidenció una evolución favorable en el proceso de recuperación de la cancha. Los parámetros de humedad registrados durante la jornada indican condiciones aptas para el desarrollo del partido, de acuerdo con las mediciones técnicas realizadas”, aseguró Sencia en un comunicado de prensa.

Por lo que el equipo capitalino, Millonarios F.C., le confirmó a la DIMAYOR “que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro por lo que se confirma el juego programado entre Millonarios FC y Jaguares FC para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p.m. en el Estadio El Campín.”.

Tras la visita, donde queda confirmado el partido, se continuará con el monitoreo, seguimiento y verificación por parte de las autoridades pertinentes. Este sábado se realizará la visita del comisario de campo y del cuerpo arbitral, conforme a los procedimientos establecidos.