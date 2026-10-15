Estos son los conciertos que están programados en El Campín: ¿Se podrían cancelar?

El pasado 03 y 04 de octubre Colombia recibió al grupo surcoreano BTS en el Estadio El Campín, que contaba con un gran escenario para sus presentaciones, luego de los conciertos hubo gran expectativa por el estado de la grama del escenario deportivo, pero Sencia (operador del Estadio), comentó que se podría realizar el partido Millonarios – Once Caldas, finalmente este tuvo que ser cancelado debido al mal estado.

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Este hecho abrió el debate sobre el futbol y el entretenimiento en el Estadio, ¿a qué se le debe dar prioridad? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo.

Cabe destacar que en lo que queda del año ya hay varios conciertos que están agendados para este mismo escenario, por lo que, hasta el momento, no se sabe qué pasará en estos casos, si se continúa con las fechas que ya están estipuladas o si se reprograman.

Tutela para frenar los conciertos:

La veeduría ciudadana Vercontrol presentó una tutela contra la Alcaldía de Bogotá y el IDRD, vinculando también al proceso a Sencia y a la Secretaría Distrital de Ambiente, en ella piden suspender los espectáculos que requieran montajes sobre el césped del Estadio, hasta que exista una certificación técnica de que la cancha está en condiciones de recibir partidos. La solicitud, sin embargo, todavía debe ser resuelta por un juez.

Además, argumenta que el deterioro de la cancha afecta los derechos a la recreación, el deporte, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el ambiente sano.

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Lista de conciertos programados para el 2026 en el Estadio El Campín:

Fonseca: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Ryan Castro (Awoween): sábado 31 de octubre de 2026.

sábado 31 de octubre de 2026. Los Tigres del Norte: sábado 7 de noviembre de 2026.

sábado 7 de noviembre de 2026. Megaland: viernes 20 de noviembre de 2026.

viernes 20 de noviembre de 2026. Juntos de Nuevo | Misión Campín (Jeank Centeno, Hebert Vargas, Nelson Velásquez, Alex Manga, Binomio de Oro, Miguel Morales, Amín Martínez, Daniel Calderóny los gigantes y Alex Martínez): sábado 21 de noviembre de 2026.

(Jeank Centeno, Hebert Vargas, Nelson Velásquez, Alex Manga, Binomio de Oro, Miguel Morales, Amín Martínez, Daniel Calderóny los gigantes y Alex Martínez): sábado 21 de noviembre de 2026. Karol G: viernes, sábado y domingo 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.

¿Cómo afecta a la programación del futbol?

Los conciertos que ya están programados en el Estadio El Campín se cruzan con fechas importantes en medio de la fase decisiva del campeonato local, esto afecta a las agendas de los equipos Millonarios y Santa Fe.

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