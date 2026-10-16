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16 oct 2026 Actualizado 22:44

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Conexión entre la Carrera 68 y la Av. Américas llegó al 99%: en noviembre inician pruebas técnicas

El nuevo deprimido exclusivo para TransMilenio permitirá conectar las troncales Américas y Calle 26. En diciembre iniciará la operación.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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El grupo 3 de las obras de la Avenida Carrera 68, que comprende el tramo desde la Avenida de las Américas hasta la Calle 13, entró en su fase final. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la obra llegó al 96,25%.

Entre los puntos más importantes está el deprimido que conectará la Avenida de las Américas y la Avenida Carrera 68, que llegó al 99,93% de avance, por lo cual en menos de un mes iniciarán las pruebas técnicas y de carga para garantizar la seguridad de la infraestructura.

Este deprimido, exclusivo para TransMilenio, permitirá la conexión entre las troncales Américas y Calle 26; además, en cuanto termine su construcción con la Troncal Ciudad de Cali; la entrega oficial y apertura al servicio de los buses articulados se realizará en el mes de diciembre.

El tramo 3 de la obra de la Avenida Carrera 68, tiene una extensión de 1,04 kilómetros, más 23.911 metros cuadrados de espacio público, en el sector 1, costado occidental, entre la calle 11 y la calle 13, las obras están terminadas y en funcionamiento y 0,84 kilómetros de ciclorruta.

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