Colombia

El artista cartagenero YELEX presenta “Úsame”, su nuevo sencillo junto a Hamilton y los productores The Prodigiez, una colaboración que combina los sonidos del afrobeat con una historia marcada por el deseo, la atracción y la decisión de vivir el presente sin pensar demasiado en el futuro.

La canción aborda el encuentro entre dos personas que deciden dejarse llevar por la química y la pasión, sin establecer promesas. “Úsame, úsame, que te apriete que no hay excusa”, canta YELEX en uno de los fragmentos que resume la temática del sencillo.

Una colaboración con sello caribeño

La participación de Hamilton representa un nuevo paso en el camino artístico de YELEX, quien continúa trabajando en la consolidación de su identidad musical. A ellos se suman The Prodigiez, productores que aportan su experiencia a la construcción sonora de la canción.

El lanzamiento reúne a artistas vinculados con los sonidos urbanos y afrocaribeños, en una propuesta que busca conectar con el público a través de una mezcla de romanticismo y sensualidad.

¿Quién es YELEX?

Nacido en Cartagena como Alejandro López Pérez, YELEX ha desarrollado su propuesta musical bajo el concepto de “El Ángel de Calle”, una identidad inspirada en sus experiencias personales y su relación con el Caribe colombiano.

Entre sus lanzamientos anteriores están “Follow Me”, que aborda el desamor desde una perspectiva optimista, y “Yummy”, centrada en las relaciones, el deseo y la libertad.

Con “Úsame”, el artista continúa explorando nuevas facetas de su sonido y suma una colaboración con Hamilton y The Prodigiez a su trayectoria dentro de la música urbana.