Tunja analiza implementar pago electrónico en los 532 buses del transporte público

La Alcaldía y los transportadores continuarán las reuniones para evaluar experiencias de otras ciudades y definir los pasos para desarrollar el proyecto.

Tunja

La Alcaldía de Tunja y los empresarios de Mi Ruta avanzan en conversaciones para implementar un sistema de recaudo inteligente en el transporte público, que permitiría pagar los pasajes mediante tarjetas, códigos QR y otras alternativas tecnológicas. La inversión preliminar para poner en marcha esta iniciativa rondaría los $25.000 millones.

Así lo explicó Ahiliz Rojas Rincón, directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja (UMCITI), quien señaló que durante una reunión con el alcalde Rafael Acevedo, la Secretaría de Movilidad y Vida y los empresarios se planteó la necesidad de modernizar el sistema de pago en la capital boyacense.

“Lo importante en este sistema es lograr una articulación entre la Alcaldía y ellos, con Mi Ruta, y es cómo iniciamos ese proceso, cómo damos ese primer paso que ya lo está necesitando la ciudad de Tunja”, manifestó.

Rojas indicó que la inversión estimada contempla los 532 buses que actualmente prestan el servicio en la ciudad. Por ello, será necesario buscar aliados estratégicos y revisar experiencias exitosas de otras ciudades para definir la tecnología más adecuada.

“Este es un proceso que demanda varias jornadas de trabajo y, sobre todo, conseguir una inversión”, explicó, al precisar que todavía no se ha establecido una fecha para la implementación del sistema.

La funcionaria agregó que el recaudo electrónico también contribuiría a mejorar la seguridad de los conductores, al reducir el manejo de dinero en efectivo durante los recorridos, y facilitaría el pago a los pasajeros.

Durante el encuentro también se abordaron alternativas para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. Según Rojas Rincón, se busca desarrollar plataformas y aplicaciones que permitan consultar las rutas, los horarios y la frecuencia de paso de los buses, con el propósito de reducir los tiempos de espera.

Finalmente, anunció que continuarán las reuniones semanales o quincenales entre la Administración municipal y los representantes de Mi Ruta para avanzar en la estructuración del proyecto y conocer experiencias de otras ciudades antes de definir los siguientes pasos.