Sogamoso busca recursos nacionales para cuatro proyectos de saneamiento

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, informó que se reunió con el viceministro de Aguas, Reynaldo José D’Silva Uribe, para revisar una agenda de proyectos que, según explicó, llevan cerca de dos años en desarrollo y cuentan con avances técnicos. El objetivo del encuentro fue exponer las necesidades del municipio y establecer mecanismos de trabajo con el Gobierno nacional para buscar financiación.

Uno de los proyectos contempla la construcción de colectores en la zona céntrica conocida como El Laguito, con los que se busca mitigar las inundaciones que se presentan cuando las lluvias son intensas. La administración también presentó iniciativas para construir una planta de tratamiento y desarrollar el alcantarillado del centro poblado de Morcá, con el propósito de mejorar las condiciones de saneamiento en ese sector del municipio.

Los otros dos componentes están relacionados con el manejo de residuos sólidos. De acuerdo con Barón, se busca reestructurar los vasos que reciben los desechos en el relleno sanitario y dar continuidad al proyecto de una planta para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos. Estas intervenciones apuntan a mejorar la gestión de los residuos y atender las necesidades de disposición y aprovechamiento de materiales en Sogamoso.

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El alcalde indicó que durante la reunión se instalaron mesas de trabajo para profundizar en los aspectos técnicos y financieros de las iniciativas. Sin embargo, la presentación de los proyectos no implica que los recursos estén asegurados. El siguiente paso será avanzar en los acuerdos con el Ministerio de Vivienda y establecer las condiciones de financiación que permitan definir cuáles obras podrán ejecutarse y en qué plazos.