Duitama celebra los 30 años del Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Música Andina Colombiana

Victoria Sur, ganadora del certamen durante su infancia y nominada al Latin Grammy, integrará el jurado y ofrecerá un concierto el sábado 17 de octubre.

Duitama

Duitama será el escenario de la edición número 30 del Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Música Andina Colombiana Cacique Tundama, que se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre con una programación dedicada a promover el talento de las nuevas generaciones y preservar las tradiciones musicales colombianas.

El evento, organizado por el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama (Culturama), contará con la participación de niños, niñas y jóvenes de diferentes municipios del país, entre ellos Tunja, Sogamoso, Cali, Tocancipá, San Gil, Vélez, Riosucio, Ginebra y Garzón, además de representantes de la capital de la provincia de Tundama.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de la cantautora Victoria Sur, nominada al Latin Grammy y quien ganó este concurso durante su infancia. La artista regresará al certamen como integrante del jurado, junto al maestro Fabián Forero y la maestra Elizabeth Patiño. Asimismo, ofrecerá un concierto el sábado 17 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en la Concha Acústica del Parque de Los Enamorados.

La programación comenzará el viernes 16 de octubre con las audiciones privadas de los participantes regionales, a partir de las 3:00 de la tarde, en el auditorio Luis Martín Mancipe de Culturama. Ese mismo día se realizará el conversatorio Un café con Bolívar: Diálogos con Cacique Tundama, a cargo de Fabio Mariño, exembajador de Colombia en Panamá, y el concierto de apertura de la Filarmónica de Música Andina Colombiana de Bogotá.

Para el sábado 17 de octubre están previstas las audiciones de los participantes nacionales, el encuentro de estudiantinas con agrupaciones de Cacique Tundama, Paipa y Corrales, y una jornada pedagógica liderada por la Filarmónica de Música Andina Colombiana. En horas de la tarde se desarrollarán las presentaciones abiertas al público, con la participación de la Banda Sinfónica Juvenil y el Coro Estable de Culturama.

El domingo 18 de octubre se realizará la segunda ronda de presentaciones y la gran final del concurso. La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y culminará con la ceremonia de premiación, programada para la 1:00 de la tarde, en la Concha Acústica del Parque de Los Enamorados.