Capturado por ataque con granada contra policías en Cali tendría nexos con la Jaime Martínez

Cali

El hombre capturado por un ataque con granada en Cali que dejó cinco policías lesionados tendría presuntos nexos con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la investigación, el sujeto de 23 años fue el responsable de lanzar el explosivo desde un puente contra los uniformados que adelantaban labores de prevención, control y verificación de antecedentes.

Los hechos se registraron en la noche del jueves 15 de octubre, en la carrera 50 con calle 54, en el barrio Ciudad Córdoba.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que este ataque sería una reacción de los grupos criminales ante la presión que viene ejerciendo la fuerza pública en la ciudad.

“De manera inmediata la policía captura al delincuente, el terrorista que tiró esta granada, quien aparentemente tiene nexos a la Jaime Martínez y esto es el pataleo de estos narcoterroristas porque el apretón que se les está metiendo es duro y lo vamos a seguir apretando, sobre todo con la llegada del gobierno del presidente De La Espriella y esa presión no va a terminar hasta que erradiquemos esa amenaza para los caleños y toda la región”, detalló el mandatario.

Los cinco uniformados, entre ellos un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros, resultaron lesionados por esquirlas, pero no presentan heridas de gravedad. Todos fueron trasladados a centros asistenciales donde recibieron atención médica.

El mandatario aseguró que los operativos contra las estructuras delincuenciales continuarán en Cali y destacó los resultados de la operación Iron, implementada en el centro de la ciudad.

“Desde la operación Iron en el centro de la ciudad hemos tenido una disminución del 83% en los delitos de alto impacto, es decir, en hurtos, en homicidios y en lesiones y solo en homicidios, hurtos de motos y hurtos de automóviles, la disminución ha sido del 100%”, agregó.

Finalmente, el alcalde destacó la articulación con el Gobierno Nacional para combatir los grupos criminales de la ciudad y las disidencias que operan en la región y tienen injerencia en Cali.