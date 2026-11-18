Conozca los recorridos y desvíos viales por las movilizaciones de este jueves en Cali
Un total de 50 agentes de tránsito estarán desplegados en Cali para acompañar las movilizaciones de este jueves, en las que se espera la participación del expresidente Gustavo Petro.
Cali, Valle del Cauca
La jornada de movilizaciones en Cali inicia a partir de las 9:00 de la mañana, con puntos de concentración en la plazoleta Jairo Varela y el parque Obrero.
La Secretaría de Movilidad dispondrá de 50 agentes de tránsito para acompañar las manifestaciones.
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En el caso de la marcha que saldrá del parque Obrero, el recorrido continuará por la carrera 10, la calle 15 y la avenida Segunda Norte, hasta llegar a la manzana T del sector del CAM, donde se prevé un plantón. Para facilitar el tránsito, se habilitarán desvíos desde la Torre de Cali por la calle 18 Norte y la avenida 8 Norte.
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Las marchas, convocadas por el Pacto Histórico, se realizarán en rechazo a la Ley de Rescate Económico y en defensa de los derechos sociales, la educación pública y la salud. También anunciaron la participación del expresidente Gustavo Petro.