Cali, Valle del Cauca

La jornada de movilizaciones en Cali inicia a partir de las 9:00 de la mañana, con puntos de concentración en la plazoleta Jairo Varela y el parque Obrero.

La Secretaría de Movilidad dispondrá de 50 agentes de tránsito para acompañar las manifestaciones.

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En el caso de la marcha que saldrá del parque Obrero, el recorrido continuará por la carrera 10, la calle 15 y la avenida Segunda Norte, hasta llegar a la manzana T del sector del CAM, donde se prevé un plantón. Para facilitar el tránsito, se habilitarán desvíos desde la Torre de Cali por la calle 18 Norte y la avenida 8 Norte.

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Las marchas, convocadas por el Pacto Histórico, se realizarán en rechazo a la Ley de Rescate Económico y en defensa de los derechos sociales, la educación pública y la salud. También anunciaron la participación del expresidente Gustavo Petro.