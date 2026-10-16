Buenaventura recibe al buque que transportará el gas para la Regasificadora del Pacífico

Al puerto de TC Buen en Buenaventura llegó la FSU “Tura”, una unidad de almacenamiento flotante (Floating Storage Unit) destinada a transportar el gas natural que abastecerá la Regasificadora del Pacífico, cuya construcción avanza en un 90% en el municipio de Buga y tendrá una capacidad inicial de 90 millones de pies cúbicos por día.

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El buque, que tardó un mes en llegar desde china, tiene una capacidad de almacenamiento de 146 mil metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), tiene de 285 metros de eslora y 43 metros de manga, será operada por EXMAR y recibirá GNL cada 30 días en promedio.

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Al llegar a Buenaventura el Gas Natural Licuado será transportado en isocontenedores criogénicos hasta Guadalajara de Buga, donde será regasificado e inyectado al Sistema Nacional de Transporte.

Asimismo, se espera que el gas recibido a través del buque alimente la planta de 1,5 millones de pies cúbicos por día que la compañía prevé habilitar en Buenaventura al cierre de este año.

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“Este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja, diseñada para operar con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Es una solución innovadora que pronto empezará a servir al país y que confirma que estamos muy cerca de iniciar operación”, afirmó Jesús Urías Millán, gerente de la Regasificadora del Pacífico.