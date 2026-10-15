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15 oct 2026 Actualizado 21:06

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Cali

Alcalde Alejandro Eder anuncia proceso para adquirir a través de EMCALI la hidroeléctrica Salvajina

El cierre de la operación se tendría previsto para el primer semestre de 2027.

El proyecto solicita autorización al Concejo de Cali para enajenar la participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia como contraprestación para adquirir Salvajina, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito.

El proyecto solicita autorización al Concejo de Cali para enajenar la participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia como contraprestación para adquirir Salvajina, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito.

El proyecto solicita autorización al Concejo de Cali para enajenar la participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia como contraprestación para adquirir Salvajina, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito.
Cali
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La Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, radicaron ante el Concejo Distrital un proyecto para avanzar en el ingreso de la empresa al negocio de generación de energía mediante la adquisición de la Central Hidroeléctrica Salvajina, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2024-2027.

La iniciativa liderada por el alcalde Alejandro Eder como presidente de la Junta Directiva y el gerente General, Roger Mina, representa una apuesta por el crecimiento y la sostenibilidad financiera de EMCALI.

El proyecto solicita autorización al Concejo Distrital para enajenar la participación accionaria que EMCALI posee en Celsia Colombia como contraprestación para adquirir Salvajina, sin requerir recursos adicionales por parte del Distrito.

Esta operación permitiría incorporar al patrimonio público de la región un activo estratégico de generación de energía.

EMCALI pondrá a disposición de las instancias correspondientes la información técnica, financiera y jurídica necesaria para el análisis del proyecto.

La operación está sujeta a las valoraciones, negociaciones, documentos y autorizaciones correspondientes, incluido el trámite previsto en la Ley 226 de 1995.

la adquisición de la Central Hidroeléctrica Salvajina,la adquisición de la Central Hidroeléctrica Salvajina,

El proceso contempla varias etapas

La autorización del Concejo habilitaría a EMCALI para adelantar la enajenación conforme a dicha ley, que incluye la oferta preferente a los destinatarios de condiciones especiales, entre ellos trabajadores, pensionados y organizaciones solidarias.

Una vez cumplidas todas las etapas previstas, el cierre de la operación se tendría previsto para el primer semestre de 2027.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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