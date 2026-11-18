Partido de ida se disputará en el estadio Pascual Guerrero, en Cali. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Cali

América de Cali cumplió uno de los objetivos trazados para la temporada 2026 en el fútbol colombiano, llegar a la final de la Copa Dimayor. El equipo escarlata consiguió su clasificación tras dejar en el camino al Internacional de Bogotá en serie de dos partidos que terminó con un marcador global de 3-2.

En el partido de ida, disputado en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, América se impuso 2-1, resultado que le permitió llegar con ventaja al partido de vuelta. En el Pascual Guerrero, el conjunto vallecaucano empató 1-1 y aseguró su presencia en la disputa por el título.

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El partido de vuelta comenzó con dos equipos cautelosos, que priorizaron el orden defensivo y tuvieron dificultades en la entrega del balón. Durante los primeros 25 minutos, ambos conjuntos se repartieron la posesión, sin generar diferencias importantes en el marcador. Finalmente, en el minuto 44 Yeison Guzmán cobró penal para el América de Cali y el portero Fariñez logró atacar, cuando el juego aún estaba o-o.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Internacional de Bogotá golpeó primero, al minuto 53, Johan Caballero abrió el marcador y puso en suspenso la clasificación del América.

Por fortuna para los escarlatas, apareció Marcos Mina. Al minuto 87, el defensor conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red y significó el empate 1-1. Con este resultado, América mantuvo la ventaja conseguida en Bogotá y cerró la serie con un global de 3-2 para avanzar a la gran final.

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Once Caldas, el último obstáculo por el título

Ahora, América de Cali tendrá como rival a Once Caldas, equipo que consiguió su clasificación tras eliminar a Atlético Nacional y que será el último obstáculo del conjunto vallecaucano en su camino hacia el título.

En la serie Once Caldas cerrará como local, debido a que terminó mejor ubicado que América de Cali en la tabla de reclasificación al finalizar el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la programación tentativa, la final se disputará en dos compromisos:

Partido de ida, 19 de diciembre de 2026: América de Cali recibirá a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

América de Cali recibirá a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, en Cali. Partido de vuelta, 22 de diciembre de 2026: América visitará a Once Caldas en el estadio Palogrande, en Manizales.

Aunque estas son las fechas previstas, la DIMAYOR todavía debe confirmar oficialmente la programación de los dos encuentros.