Valle del Cauca

El periodista Juan Carlos Díaz, de Caracol Radio Cali, recibió el reconocimiento del jurado en la categoría de reportaje en audio de la edición 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026, por su trabajo “El hambre oculta en Buenaventura”.

El reportaje documenta la crisis alimentaria que enfrentan comunidades de Buenaventura, especialmente los niños afectados por la desnutrición.

A través de testimonios e investigación en terreno, Juan Carlos Díaz expone cómo la violencia y el control de los grupos armados ilegales sobre el territorio han dificultado el ingreso y la distribución de alimentos, incluso en zonas donde existen recursos naturales para abastecer a la población. El trabajo también evidencia las amenazas y extorsiones contra quienes transportan productos para venderlos en la ciudad.