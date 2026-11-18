Las autoridades informaron que se han realizado 94 traslados asistidos a centros sociosanitarios, dirigidos a personas con condiciones médicas o psiquiátricas que requieren atención continua. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Más de 790 personas han recibido 1.858 atenciones en salud durante las jornadas adelantadas por la Alcaldía de Cali en el sector de Ciudad Paraíso, en el centro de la ciudad, como parte de las intervenciones del Plan Cristo Rey.

Según la Secretaría de Salud Pública, 490 habitantes de calle fueron atendidos por primera vez en el marco de esta estrategia, mediante 44 operativos que incluyen acompañamiento médico, psicosocial y acciones para el restablecimiento de derechos. 94 habitantes de calle han sido trasladados a centros sociosanitarios

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Las autoridades informaron que se han realizado 94 traslados asistidos a centros sociosanitarios, dirigidos a personas con condiciones médicas o psiquiátricas que requieren atención continua.

Durante los recorridos casa a casa, los equipos de Defensores del Paciente han identificado 74 casos relacionados con dificultades para acceder a citas médicas, autorizaciones y entrega de medicamentos.

De estos casos, 56 han sido solucionados, mientras que 18 permanecen pendientes de resolución, de acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Salud.

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La intervención también contempla jornadas en instituciones educativas del sector, con actividades de vacunación, salud sexual y reproductiva, prevención del dengue y atención en salud mental.

Estas acciones hacen parte del Plan Cristo Rey, una estrategia que articula diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali para intervenir el sector de Ciudad Paraíso.