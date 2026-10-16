Gobierno departamental invierte dineros de la tasa de seguridad en cámaras de vigilancia

Con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, la gobernación del Valle anunció la instalación entre 500 a 600 cámaras de vigilancia en el departamento destinadas a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en el departamento.

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Los recursos son producto de la Tasa de Seguridad que pagan los vallecaucanos y en este caso serán usados para atacar tanto la delincuencia común como el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

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La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, enfatizó que, con la tasa de seguridad también se compraron antidrones y se hará una nueva inversión para el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, además de las cámaras que renovarán la red de comunicaciones que no se actualiza desde hace 30 años.

“Vamos a entregar toda la red de comunicaciones de Cali y el Valle del Cauca, que nos cuesta 50 mil millones de pesos. La policía ya escogió lo que necesitan, ya fueron a Estados Unidos, ya se están formando. Hace 30 años no actualiza la red de comunicaciones ni de Cali ni del departamento del Valle del Cauca. Ya lo estamos haciendo. Vamos a instalar más o menos 500, 600 videocámaras en el departamento, en la vía a Buenaventura, la vía a Jamundí y las entradas a Cali, vamos a tener unos arcos de seguridad que miran hasta placas de los carros. Eso nos va a dar mucha más seguridad en estos puntos y contener actos terroristas”, dijo la mandataria.

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La Tasa de Seguridad, también se invertirá, según informó la gobernadora, en vehículos para la Policía y el Ejercito, además de una plataforma especial para combatir el secuestro y la extorsión.