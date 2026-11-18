La ceremonia de condecoración se realizará en las instalaciones de Café Águila Roja, en el municipio de Candelaria. Foto: cafeaguilaroja.com

Cali

Cali rendirá este miércoles un homenaje a Giuseppe ‘Pepino’ Sangiovanni, reconocido empresario y dirigente deportivo que ha dejado una importante huella en la historia de la ciudad.

El Concejo de Cali le entregará la Medalla Santiago de Cali en grado Cruz de Oro, la máxima distinción que otorga esta corporación, como reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al desarrollo de la región. La iniciativa fue promovida por el concejal Roberto Ortiz, quien destacó que este tipo de reconocimientos deben hacerse en vida.

Sangiovanni, de 91 años, es recordado por su liderazgo empresarial al frente de Café Águila Roja, marca que se convirtió en un referente nacional, así como por su paso por la dirigencia del América de Cali, equipo al que acompañó durante una de sus épocas más exitosas, con cinco campeonatos consecutivos.

“Es un reconocimiento y una condecoración a la trayectoria de una persona que ha hecho mucho, a pesar de que llegó aquí de Italia hace muchos años, construyó empresa, generó trabajo y sobre todo impulsó el deporte, el fútbol y también hay que reconocerle que fue de los primeros que apoyó el fútbol femenino en nuestra ciudad y en el Valle del Cauca”, señaló.

Ortiz también destacó el aporte de Sangiovanni al fortalecimiento del sector empresarial vallecaucano, la generación de oportunidades de desarrollo para la región y su papel como referente para inspirar a las nuevas generaciones de empresarios.

“Yo creo que eso es lo que las nuevas generaciones tienen que aprender; que, con dedicación, con esfuerzo, con persistencia se logran las cosas”, agregó el concejal.

La ceremonia de condecoración se realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones de Café Águila Roja, en el municipio de Candelaria.