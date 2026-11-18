Caen cabecillas del Clan del Golfo y disidencias de las Farc en megatoma en el Valle

Un golpe contra estructuras criminales dedicadas al homicidio, la extorsión y el narcotráfico dejó 64 personas capturadas durante una megatoma en 18 municipios del Valle del Cauca. Entre los detenidos figuran presuntos cabecillas del Clan del Golfo e integrantes de las disidencias de las Farc.

Uno de los capturados es alias James, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el corregimiento de Venecia, jurisdicción de Trujillo, quien, según las investigaciones, estaría encargado de coordinar extorsiones, reclutamiento y entrenamiento de integrantes armados.

En Trujillo fueron capturadas tres personas, mientras que otras dos fueron detenidas en Bolívar, investigadas por su presunta participación en homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes.

La operación también dejó dos capturados de la estructura Yair Bermúdez, entre ellos alias Pipi Saurio, señalado de participar en extorsiones contra ganaderos y comerciantes de Sevilla y Caicedonia.

En San Pedro fue capturado un presunto colaborador del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, a quien le incautaron 92 cartuchos de diferentes calibres y un cargador para fusil. Las autoridades lo relacionan con actividades de transporte de material bélico, microtráfico y reclutamiento de menores.

“Más de 1.000 policías hacen parte de este operativo para contrarrestar el homicidio, el hurto, el narcotráfico, la extorsión y un control estratégico al centro penitenciario de Tuluá”, explicó el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional Cuatro de la Policía.

En Ansermanuevo fueron capturados siete presuntos integrantes de Nueva Generación, entre ellos alias Coco y alias Mono. Este último, según las autoridades, se había fugado del CAI Berlín de Cartago, donde permanecía bajo medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

En Guacarí y El Cerrito fueron detenidos ocho presuntos integrantes de Los del Hueco, entre ellos alias Rosa, señalada de coordinar la comercialización de estupefacientes.

Otro operativo en Toro dejó tres capturados, entre ellos alias Carlangas, señalado de dinamizar el tráfico de estupefacientes. En este procedimiento fueron incautadas 4.450 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

En total, la operación Patriot dejó 64 capturas, de las cuales 34 fueron en flagrancia y 30 por orden judicial. También se realizaron 64 allanamientos, fueron incautadas nueve armas de fuego, más de una tonelada de estupefacientes y 61 teléfonos celulares.

Entre los procedimientos se destaca la incautación de 332 kilos de marihuana tipo creepy, avaluados en cerca de 200 millones de pesos, durante una persecución en la vía Cali-Andalucía.

Asimismo, en una intervención a la cárcel de Tuluá, las autoridades encontraron 34 celulares, 34 accesorios para equipos móviles y 11 armas blancas.

La megatoma afectó estructuras como el Clan del Golfo, Yair Bermúdez, Jaime Martínez, Nueva Generación, Los Tatas, Los Magos, La Oficina del Norte, Los Flacos y Los del Hueco.