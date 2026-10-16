Karol G concluyó la etapa norteamericana de su gira y lo celebró lanzando el video “BbY WOW”

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - SEPTEMBER 18: Karol G performs during her Viajando Por El Mundo Tropitour at MetLife Stadium on September 18, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Astrida Valigorsky/Getty Images) / Astrida Valigorsky

La cantautora colombiana Karol G concluyó la etapa norteamericana de su “Viajando por el Mundo Tropitour” este 15 de octubre en Dallas, tras vender más de 1 millón de boletos en Estados Unidos y Canadá.

¿Qué artistas acompañaron a Karol G en la primera etapa de su gira?

La estrella colombiana contó con varios invitados en esta primera etapa de la gira, quienes se presentaron en distintas ciudades.

Bruno Mars la acompañó en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en la primera interpretación en vivo de “Still”, su colaboración incluida en el álbum de Karol “No me arrepiento de sentir tanto”.

Con Becky G cantó “Mamii” y con Greeicy “Amiga Mía”.

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En la segunda fecha de Nueva Jersey, Peso Pluma hizo una aparición especial, al igual que Drake en Houston.

¿Cómo celebró el cierre de esta primera parte de su tour?

Para celebrar el cierre de esta primera parte de su gira, Karol G lanzó el video de la interpretación en vivo de su éxito “Bby WOW” con Judeline, rusowsky y Tainy, quienes la acompañaron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Bby WOW”

“BbY WOW” regresó a la posición número 1 en el Billboard Global 200 y en el Billboard Global Excl. U.S., sumando su quinta semana en la cima de ambas listas.

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Este 16 de octubre, la canción cumplió 46 días en el No. 1 de la lista Global de Spotify.

Además, se encuentra entre las 14 canciones de artistas femeninas con más días en el primer lugar de la historia de esa lista.

¿Dónde se presentará ahora?

Ahora, “Viajando por el Mundo Tropitour” llegará a México, donde la próxima etapa comenzará el 6 de noviembre en Monterrey y el 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.