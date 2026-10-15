Quedó radicado el proyecto de acto legislativo “anti mermelada“: estas son las claves

El ministro del interior, Rodrigo Lara, llegó este jueves al congreso de la República, para radicar un proyecto más del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Se trata del paquete de probabilidad legislativa, que de manera informal se ha llamado la ley “anti mermelada”. Según explicó Lara, se busca poner sobre la mesa, todos los trámites entre el ejecutivo y el legislativo.

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