CNE radicó proyecto de ley con el que busca garantizar su autonomía presupuestal

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) llegaron este miércoles al Congreso de la República para radicar un proyecto de ley con el que buscan tener un espacio propio en el Presupuesto General de la Nación. Cabe anotar que una orden de la Corte Constitucional suprimió esta medida, debido a que se había tramitado de una manera incorrecta y ahora debe discutirse en cuatro debates.

Con la nueva propuesta, la corporación podría programar, administrar, ejecutar y hacer seguimiento directo a las apropiaciones que le sean asignadas, así como contratar directamente y no a través de la Registraduría. Los magistrados señalaron que se trata de asuntos claves para llevar a cabo su función de vigilancia electoral e inspección con plenas garantías para todos los sectores políticos.

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“La autonomía presupuestal no es un privilegio, es una garantía para fortalecer la autoridad electoral y proteger la democracia”, aseguró Lemos. Según el magistrado, la contratación se mantiene sujeta a las normas, al control fiscal de la Contraloría, al régimen disciplinario y a los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Desde el CNE, esperan que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella les dé un espaldarazo en el trámite de este proyecto, pues aseguran que debería estar listo antes de terminar el año para que, a partir de 2027, la entidad tenga una casilla propia en el presupuesto.

Cabe recordar que la administración ya les había dado un guiño al respecto al incluir una medida orientada en el mismo sentido en el proyecto del presupuesto que ya aprobó el Congreso.