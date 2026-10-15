Cámara aplaza debate del Presupuesto de 2027 por falta de quórum: el plazo vence el martes

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

La plenaria de la Cámara de Representantes fue aplazada por falta de quórum mientras avanzaba la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. La sesión tuvo varias suspensiones hasta que el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, determinó reprogramar el debate para el próximo lunes 19 de octubre, a las 10:00 de la mañana.

La decisión aumenta la presión sobre el Legislativo, que tiene plazo hasta el martes 20 de octubre para aprobar el presupuesto. Si el Congreso no logra tomar una decisión dentro del término establecido, el presidente Abelardo de la Espriella podría expedirlo por decreto, conforme a las disposiciones legales aplicables.

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El secretario general de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, aseguró que el trámite todavía está dentro de los tiempos previstos y señaló que ya está disponible la información relacionada con la distribución regional de los recursos.

“El Congreso de la República está con los tiempos que requiere para poder aprobar el Presupuesto General de la Nación y esperamos que el lunes el Congreso avance sobre la materia”, afirmó.

Sánchez también indicó que el capítulo del presupuesto regionalizado ya fue entregado a los congresistas y publicado en la página web de la Cámara de Representantes.

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Diferencias entre las bancadas por el presupuesto

Por su parte, la representante Isabel Vera sostuvo que la ruptura del quórum no puede atribuirse exclusivamente a las bancadas de izquierda o alternativas, pues, según afirmó, también hubo congresistas de derecha que se apartaron de la sesión por sus diferencias con las decisiones presupuestales del Gobierno.

La congresista cuestionó que las proposiciones presentadas por distintas bancadas no fueran aceptadas y aseguró que el Ejecutivo debe buscar acuerdos con el Congreso para avanzar en la aprobación de los recursos.

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“Más que un castigo, es un llamado de atención, porque el presupuesto no puede pasar por decreto. Eso tiene que ser una conversación abierta con las representaciones que el pueblo colombiano ha elegido por voto popular”, manifestó Vera.

El debate continuará el lunes, en medio de las diferencias políticas y presupuestales que mantienen en vilo la aprobación del proyecto para 2027. El Congreso tendrá entonces una nueva oportunidad para avanzar en la discusión antes de que venza el plazo legal.