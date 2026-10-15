Gobierno colombiano solicitó el retiro del ‘Grupo de La Haya’: “Fue creado para aislar a Israel”
El Gobierno de Colombia solicitó el retiro formal del ‘Grupo de La Haya’, al considerar que fue “creado para aislar a Israel y atacarlo”.
La petición la hizo el canciller Ómar Bula y lo anunció durante la reapertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...