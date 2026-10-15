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15 oct 2026 Actualizado 18:09

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Política

Gobierno colombiano solicitó el retiro del ‘Grupo de La Haya’: “Fue creado para aislar a Israel”

Canciller de Colombia, Omar Bula

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El Gobierno de Colombia solicitó el retiro formal del ‘Grupo de La Haya’, al considerar que fue “creado para aislar a Israel y atacarlo”.

La petición la hizo el canciller Ómar Bula y lo anunció durante la reapertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén.

Noticia en desarrollo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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