Los neutrinos: partículas fantasma que podrían explicar por qué existe el universo

Francis Halzen, el físico belga de 82 años, recibió el Premio Nobel de Física el pasado 6 de octubre por su perseverancia, visión e investigación de más de 10 años a través del IceCube Neutrino Observatory. “Su tenacidad y visión científica ha pavimentado el camino hacia un nuevo tipo de astronomía”, resaltó Mark Pearce, presidente del comité Nobel de Física.

Francis Halzen, principal investigator of IceCube. (Photo by Althea Dotzour / UW–Madison) / Althea Dotzour Ampliar Francis Halzen, principal investigator of IceCube. (Photo by Althea Dotzour / UW–Madison) / Althea Dotzour Cerrar

Se trata de un observatorio construido en la Antártida, en el polo sur del planeta, a partir de un kilómetro cúbico de hielo y sensores de luz que permiten evidenciar el paso de neutrinos. Estas comúnmente llamadas “partículas fantasma” pueden entenderse cómo portadoras de información o partículas mensajeras, pues provienen del cosmos, más allá de nuestro sistema solar y probablemente de otras galaxias.

Así, traen información indispensable del lugar en dónde fueron creadas, que podrían ser agujeros negros, núcleos de galaxias, el sol u otras estrellas. Sin embargo, mucho de estas partículas todavía es desconocido.

¿cómo funciona IceCube? Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences Ampliar ¿cómo funciona IceCube? Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences Cerrar

¿Qué significan los hallazgos de Halzen?

El doctor y físico de neutrinos colombiano, Mario Acero Ortega compartió con Caracol Radio que el estudio de los neutrinos no es algo novedoso del trabajo de Halzen. Se cumplen 70 años del primer experimento científico que permitió detectar neutrinos este año y los científicos saben que poseen características particulares que los hacen especialmente interesantes.

Son partículas sin carga eléctrica pero con niveles de energía de hasta un millón de veces más alta de la que podría producirse en experimentos en la tierra. Los neutrinos están en todas partes, atraviesan constantemente la tierra e incluso nuestros cuerpos pero sin que podamos percibirlos. Son muy abundantes pero rara vez interactúan con otros átomos y en dado caso, sería necesario tener el equipo necesario para identificarlos en el momento correcto y así, son sumamente difíciles de detectar.

En contexto: Francis Halzen, Nobel de Física por hallazgo de neutrinos de alta energía de origen astrofísico

Sin embargo, a diferencia de otras partículas, nos alcanzan sin cambiar de dirección y sin perder energía, teniendo en cuenta que su falta de carga impide que algún campo magnético las altere en el camino hacia la tierra. Esto implica que contienen información prácticamente imposible de obtener de otra forma.

Así las cosas, poder detectar de dónde vienen los neutrinos, una de las grandes enseñanzas que deja el trabajo de Halzen, “es una enorme novedad porque no solo no se había visto antes, sino que también empieza a darnos indicios para la posibilidad de entender cómo funcionan esas grandes fuentes de neutrinos, es decir, esos efectos cosmológicos que de otra manera no podríamos ver ”, explicó Mario Acero.

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El experimento de Halzen logró detectar “los eventos cósmicos más energéticos que se hayan detectado hasta ahora en la historia” y esto “permitirá entender la evolución del universo, que es una pregunta que se ha intentado responder desde hace muchísimos años, con contribuciones del mismo Einstein, por ejemplo, con su relatividad general”, reiteró.

Se abre entonces una oportunidad importante para la ciencia y para la humanidad pues podría

“darnos la clave para entender por qué vivimos en un universo dominado por materia, en otras palabras, ¿por qué estamos aquí? ”

(U.S Department of Energy. Office of Science.)

Colombia hace parte de la investigación

Mario Acero compartió que la física de neutrinos es un área que también ha sido trabajada desde Colombia. Compartió que “hay mucho potencial en el país, muchas ganas de avanzar y ahora con el Nobel en esta área de la física, la motivación es mucho mayor.” Reiteró que “el futuro de la física en Colombia puede ser brillante en la medida que los proyectos de investigación tengan un respaldo.”

Seis universidades colombianas diferentes (Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad del Atlántico, Universidad del Magdalena, Universidad EIA) han destacado por su participación en el proyecto científico de participación internacional DUNE.

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Las siglas respaldan el Deep Underground Neutrino Experiment, que se construye actualmente en Estados Unidos y que “busca develar muchos de los misterios alrededor de la física de neutrinos y que abrirá la posibilidad de expandir nuestra comprensión sobre fenómenos que ocurren en el universo”, explicó Marico Acero.

Diferentes profesionales colombianos en física e ingeniería hacen parte de un equipo de 1.500 científicos provenientes de 35 países diferentes que trabajan en la construcción de DUNE, “el experimento de neutrinos más avanzado del mundo.”

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En este momento, el proyecto avanza con la construcción de dos detectores de partículas, uno en Fermilab en Illinois y el otro, a una milla de profundidad bajo la superficie en Dakota del Sur. Este último, será el detector más grande jamás construido para registrar y estudiar las interacciones de los neutrinos con una precisión sin precedentes, según la página oficial del proyecto.

https://www.dunescience.org/ Ampliar https://www.dunescience.org/ Cerrar

El proyecto pretende poder ayudar a determinar si los neutrinos pueden ser la razón por la que el universo está compuesto de materia.

También, buscar fenómenos subatómicos que ayuden a hacer realidad el sueño de Einstein de unificar las fuerzas de la naturaleza y observar neutrinos procedentes de una estrella en explosión, presenciando tal vez el nacimiento de una estrella de neutrones o de un agujero negro.

Desde Colombia, seis universidades han venido contribuyendo al desarrollo del experimento desde la parte experimental, teórica y de análisis de datos. La Universidad Antonio Nariño, la Universidad de Antioquia y la EIA, hicieron parte del equipo que diseño la tarjeta DAPHNE, que se encargará de la digitalización de las señales de uno de los detectores de neutrinos que hacen parte de DUNE.

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Con todo, el físico Mario Acero reiteró la importancia de los hallazgos reconocidos por el Premio Nobel de este año. Grandes preguntas por el origen del universo y alrededor de ¿por qué estamos aquí? siguen sin responder.

Poder contestarlas requerirá años de interés internacional en el asunto pero el reconocimiento del Nobel es un paso importante en esa dirección. En el camino de la investigación, Colombia también busca seguir consolidando su lugar.