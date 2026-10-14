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14 oct 2026 Actualizado 14:35

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Navanethem ‘Navi’ Pillay, Premio Nobel de Paz 2026, habla en 6AM W

La Nobel de Paz 2026 estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo.

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La abogada surafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, ganadora del Premio Nobel de Paz 2026, estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre su activismo jurídico en defensa de la paz y la aplicación del derecho internacional en escenarios de guerra y genocidio.

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La jurista recordó que estuvo previamente en Colombia como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y recibió en ese entonces las llaves de la ciudad de Bogotá, por lo que espera en algún momento regresar al país.

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