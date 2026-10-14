“Me entristece mucho”: Nobel de Paz ‘Navi’ Pillay sobre cambio de postura de Colombia ante Israel

Navanethem ‘Navi’ Pillay, ganadora del Premio Nobel de Paz 2026, acumula una extensa carrera centrada en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Nacida durante el apartheid en Sudáfrica, desde muy joven abrió su propio despacho, defendiendo a activistas y figuras de la magnitud del líder nacional Nelson Mandela.

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La jurista sudafricana contó en diálogo con 6AM W de Caracol Radio cómo su activismo en favor de la paz, denunciando la guerra y el genocidio, la ha llevado a conocer desde adentro los conflictos en diferentes latitudes, llegando a ser jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y de la Corte Penal Internacional en La Haya.

¿Qué participación tuvo ‘Navi’ Pillay en el acuerdo de paz en Colombia?

La Nobel de Paz 2026 ‘Navi’ Pillay se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó entre 2008 y 2014. Este periodo coincidió precisamente con los diálogos y posterior firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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En desarrollo de esta función, Pillay estuvo dos veces en Colombia y ofreció desde la oficina asumir el monitoreo para la implementación, desde antes de que se lograra la firma definitiva con la extinta guerrilla.

La abogada explicó su involucramiento con la redacción inicial del acuerdo, pero aclaró que más que eso su labor estuvo enfocada en “dar seguimiento y monitoreo a lo que se incluyó en el acuerdo de paz a través de la Oficina”.

“No sé si todavía están ahí, en Colombia. Así que no he estado al tanto de cómo se está implementando. Pero creo que la Oficina de Derechos Humanos se encarga de eso, señaló Pillay, resaltando que desde hace seis años su enfoque principal ha estado en Palestina y Gaza.

¿Qué opina de las políticas del gobierno De La Espriella?

Navanethem Pillay defendió la suscripción de los gobiernos del mundo al marco de legalidad que representan las cortes y tribunales internacionales como garantía de la defensa de los derechos humanos.

“Espero de verdad que cambie la actitud de las autoridades en Colombia, que respalden los tratados internacionales y los mecanismos que todos los Estados han adoptado para apoyar la lucha palestina por su liberación”, señaló en referencia al Gobierno electo de Abelardo De la Espriella.

“Me entristece mucho enterarme de estos cambios en las políticas del gobierno. Creo que en otras partes del mundo serían objeto de condena. Debido a la experiencia de América Latina, a las largas luchas que la gente libró allí por su libertad frente a todo tipo de injerencias”, sentenció.

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