Al menos cuatro muertos en un tiroteo en una escuela de primaria en Oregón, Estados Unidos

Al menos cuatro personas murieron, entre ellos tres menores de edad y un adulto, en un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, según información preliminar de las autoridades recogida por CNN.

El sospechoso fue abatido a tiros, informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller, y se desconoce si se encuentra incluido en el recuento.

La portavoz confirmó previamente que hubo “varias víctimas” relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles sobre su estado, y que al menos dos personas fueron hospitalizadas relacionadas con este suceso.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de 13:00 hora local para responder a una persona que estaba disparando contra un automóvil, mientras que varias llamadas recibidas al servicio de emergencias minutos después reportaban un tiroteo activo en un colegio de primaria.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que sigue la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La escuela de primaria Silver Rail cerró sus puertas y se ha establecido un punto de encuentro para familiares y alumnos.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida.