Estos fueron los 10 equipos colombianos con mayores ingresos y pérdidas durante 2025
Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali conforman el top 3 de los equipos con mayores ingresos.
La Superintendencia de Sociedades reportó que los ingresos de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano en 2025 fueron de $1,1 billones de pesos, lo que equivale a un aumento del 12% frente a 2024.
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No obstante, desde la SuperSociedades aclararon que los clubes del FPC cerraron el 2025 con pérdidas netas de $24.618 millones.
Esta información se sustenta con la información financiera reportada por los clubes de fútbol. Aunque aclaran que la del Deportivo Pereira no fue considerada por su situación administrativa.
“Los activos totales registraron un crecimiento del 7,7%, alcanzando los $925.000 millones. De igual forma, los ingresos operacionales aumentaron 16,6%, impulsados principalmente por una mayor dinámica en los ingresos por taquilla, abonos y venta de artículos deportivos”, detalló la Superintendencia.
Asimismo, destacan el incremento de dinero por derechos deportivos y una “importante” parte por competiciones internacionales.
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“Los recursos derivados de estos torneos favorecieron especialmente a los clubes que participaron en competencias organizadas por la Conmebol”, indicó.
¿Cuáles fueron equipos con mayores ingresos de los equipos del FPC?
- Atlético Nacional: $196.884.030
- Millonarios FC: $108.992.183
- América de Cali: $97.231.329
- Junior de Barranquilla: $94.264.079
- Independiente Medellín (El equipo del pueblo): $80.297.193
- Independiente Santa Fe: $67.655.505
- Once Caldas: $59.081.660
- Deportivo Cali: $57.387.255
- Deportes Tolima: $50.287.026
- Atlético Bucaramanga: $46.194.784
- Envigado: $37.680.236
- Independiente de Bogotá: $32.321.973
- Fortaleza FC: $23.849.331
- Águilas Doradas (Talento dorado): $22.389.314
- Patriotas Boyacá: $18.819.187
- Deportivo Pasto: $16.952.736
- Alianza FC: $14.685.169
- Inter Palmira (Cortuluá FC): $13.807.381
- Independiente Yumbo: $13.302.679
- Cúcuta Deportivo: $12.593.902
- Club Llaneros: $11.856.850
- Unión Magdalena: $11.766.196
- Real Cartagena. $11.356.953
- Jaguares FC: $10.351.996
- Boyacá Chicó: $9.305.854
- Deportes Quindío: $8.714.402
- Leones FC: $7.139.821
- Barranquilla FC: $6.765.510
- Orsomarso: $5.560.785
- Bogotá FC: $5.069.064
- Real Soacha Cundinamarca: $4.774.731
- Real Santander: $4.396.575
- Boca Juniros Cali: $2.900.462
- Club Deportivo Atlético Fútbol Club: $2.350.968
¿Qué equipos tuvieron las mayores pérdidas netas?
- Independiente Medellín
- América de Cali
- Deportivo Cali
- Millonarios FC
- Real Cartagena
- Deportivo Pasto
- Unión Magdalena
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¿Cuáles fueron los mayores ingresos de los clubes del FPC?
- Derechos de televisión y auxilios Dimayor: $218.267.844
- Taquillas y abonos: $284.425.289
- Publicidad y patrocinio: $197.597.026
- Ventas de artículos deportivos: $75.578.939
- Participación en eventos y auxilios Conmebol: $66.507.877
Atlético Nacional lideró en todas las formas de ingreso entre los equipos del fútbol colombiano.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...