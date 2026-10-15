Estos fueron los 10 equipos colombianos con mayores ingresos y pérdidas durante 2025

Dinero, Daniel Ruiz, Andrés Román y Jhon Murillo. Fotos: Getty Images / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

La Superintendencia de Sociedades reportó que los ingresos de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano en 2025 fueron de $1,1 billones de pesos, lo que equivale a un aumento del 12% frente a 2024.

Lea aquí: Liga colombiana 2026-II: Así quedó el calendario de Millonarios tras reprogramación de partidos

No obstante, desde la SuperSociedades aclararon que los clubes del FPC cerraron el 2025 con pérdidas netas de $24.618 millones.

Esta información se sustenta con la información financiera reportada por los clubes de fútbol. Aunque aclaran que la del Deportivo Pereira no fue considerada por su situación administrativa.

“Los activos totales registraron un crecimiento del 7,7%, alcanzando los $925.000 millones. De igual forma, los ingresos operacionales aumentaron 16,6%, impulsados principalmente por una mayor dinámica en los ingresos por taquilla, abonos y venta de artículos deportivos”, detalló la Superintendencia.

Asimismo, destacan el incremento de dinero por derechos deportivos y una “importante” parte por competiciones internacionales.

Vea aquí: Tabla de posiciones de Liga colombiana tras empate del Junior: esto necesita para clasificar

“Los recursos derivados de estos torneos favorecieron especialmente a los clubes que participaron en competencias organizadas por la Conmebol”, indicó.

¿Cuáles fueron equipos con mayores ingresos de los equipos del FPC?

Atlético Nacional: $196.884.030 Millonarios FC: $108.992.183 América de Cali: $97.231.329 Junior de Barranquilla: $94.264.079 Independiente Medellín (El equipo del pueblo): $80.297.193 Independiente Santa Fe: $67.655.505 Once Caldas: $59.081.660 Deportivo Cali: $57.387.255 Deportes Tolima: $50.287.026 Atlético Bucaramanga: $46.194.784 Envigado: $37.680.236 Independiente de Bogotá: $32.321.973 Fortaleza FC: $23.849.331 Águilas Doradas (Talento dorado): $22.389.314 Patriotas Boyacá: $18.819.187 Deportivo Pasto: $16.952.736 Alianza FC: $14.685.169 Inter Palmira (Cortuluá FC): $13.807.381 Independiente Yumbo: $13.302.679 Cúcuta Deportivo: $12.593.902 Club Llaneros: $11.856.850 Unión Magdalena: $11.766.196 Real Cartagena. $11.356.953 Jaguares FC: $10.351.996 Boyacá Chicó: $9.305.854 Deportes Quindío: $8.714.402 Leones FC: $7.139.821 Barranquilla FC: $6.765.510 Orsomarso: $5.560.785 Bogotá FC: $5.069.064 Real Soacha Cundinamarca: $4.774.731 Real Santander: $4.396.575 Boca Juniros Cali: $2.900.462 Club Deportivo Atlético Fútbol Club: $2.350.968

¿Qué equipos tuvieron las mayores pérdidas netas?

Independiente Medellín América de Cali Deportivo Cali Millonarios FC Real Cartagena Deportivo Pasto Unión Magdalena

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Liga colombiana tras empate del Junior: esto necesita para clasificar

¿Cuáles fueron los mayores ingresos de los clubes del FPC?

Derechos de televisión y auxilios Dimayor : $218.267.844

: $218.267.844 Taquillas y abonos : $284.425.289

: $284.425.289 Publicidad y patrocinio : $197.597.026

: $197.597.026 Ventas de artículos deportivos : $75.578.939

: $75.578.939 Participación en eventos y auxilios Conmebol: $66.507.877

Atlético Nacional lideró en todas las formas de ingreso entre los equipos del fútbol colombiano.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: