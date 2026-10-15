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15 oct 2026 Actualizado 22:35

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Economía

Estos fueron los 10 equipos colombianos con mayores ingresos y pérdidas durante 2025

Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali conforman el top 3 de los equipos con mayores ingresos.

Dinero, Daniel Ruiz, Andrés Román y Jhon Murillo. Fotos: Getty Images / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Dinero, Daniel Ruiz, Andrés Román y Jhon Murillo. Fotos: Getty Images / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Dinero, Daniel Ruiz, Andrés Román y Jhon Murillo. Fotos: Getty Images / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
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La Superintendencia de Sociedades reportó que los ingresos de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano en 2025 fueron de $1,1 billones de pesos, lo que equivale a un aumento del 12% frente a 2024.

Lea aquí: Liga colombiana 2026-II: Así quedó el calendario de Millonarios tras reprogramación de partidos

No obstante, desde la SuperSociedades aclararon que los clubes del FPC cerraron el 2025 con pérdidas netas de $24.618 millones.

Esta información se sustenta con la información financiera reportada por los clubes de fútbol. Aunque aclaran que la del Deportivo Pereira no fue considerada por su situación administrativa.

“Los activos totales registraron un crecimiento del 7,7%, alcanzando los $925.000 millones. De igual forma, los ingresos operacionales aumentaron 16,6%, impulsados principalmente por una mayor dinámica en los ingresos por taquilla, abonos y venta de artículos deportivos”, detalló la Superintendencia.

Asimismo, destacan el incremento de dinero por derechos deportivos y una “importante” parte por competiciones internacionales.

Vea aquí: Tabla de posiciones de Liga colombiana tras empate del Junior: esto necesita para clasificar

“Los recursos derivados de estos torneos favorecieron especialmente a los clubes que participaron en competencias organizadas por la Conmebol”, indicó.

¿Cuáles fueron equipos con mayores ingresos de los equipos del FPC?

  1. Atlético Nacional: $196.884.030
  2. Millonarios FC: $108.992.183
  3. América de Cali: $97.231.329
  4. Junior de Barranquilla: $94.264.079
  5. Independiente Medellín (El equipo del pueblo): $80.297.193
  6. Independiente Santa Fe: $67.655.505
  7. Once Caldas: $59.081.660
  8. Deportivo Cali: $57.387.255
  9. Deportes Tolima: $50.287.026
  10. Atlético Bucaramanga: $46.194.784
  11. Envigado: $37.680.236
  12. Independiente de Bogotá: $32.321.973
  13. Fortaleza FC: $23.849.331
  14. Águilas Doradas (Talento dorado): $22.389.314
  15. Patriotas Boyacá: $18.819.187
  16. Deportivo Pasto: $16.952.736
  17. Alianza FC: $14.685.169
  18. Inter Palmira (Cortuluá FC): $13.807.381
  19. Independiente Yumbo: $13.302.679
  20. Cúcuta Deportivo: $12.593.902
  21. Club Llaneros: $11.856.850
  22. Unión Magdalena: $11.766.196
  23. Real Cartagena. $11.356.953
  24. Jaguares FC: $10.351.996
  25. Boyacá Chicó: $9.305.854
  26. Deportes Quindío: $8.714.402
  27. Leones FC: $7.139.821
  28. Barranquilla FC: $6.765.510
  29. Orsomarso: $5.560.785
  30. Bogotá FC: $5.069.064
  31. Real Soacha Cundinamarca: $4.774.731
  32. Real Santander: $4.396.575
  33. Boca Juniros Cali: $2.900.462
  34. Club Deportivo Atlético Fútbol Club: $2.350.968

¿Qué equipos tuvieron las mayores pérdidas netas?

  1. Independiente Medellín
  2. América de Cali
  3. Deportivo Cali
  4. Millonarios FC
  5. Real Cartagena
  6. Deportivo Pasto
  7. Unión Magdalena

Le puede interesar: Tabla de posiciones de Liga colombiana tras empate del Junior: esto necesita para clasificar

¿Cuáles fueron los mayores ingresos de los clubes del FPC?

  • Derechos de televisión y auxilios Dimayor: $218.267.844
  • Taquillas y abonos: $284.425.289
  • Publicidad y patrocinio: $197.597.026
  • Ventas de artículos deportivos: $75.578.939
  • Participación en eventos y auxilios Conmebol: $66.507.877

Atlético Nacional lideró en todas las formas de ingreso entre los equipos del fútbol colombiano.

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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