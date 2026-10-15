Céline Dion será homenajeada con su propia muñeca que rendirá tributo a su presentación en los Oscar

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Céline Dion performs on the runway during the Le Défilé L'Oréal Paris "Express Your Worth show as part of Paris Fashion Week on September 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

La cantante, empresaria y filántropa canadiense Céline Dion será homenajeada con su propia muñeca, que rendirá tributo a su interpretación de “My Heart Will Go On” en la entrega de los Premios Oscar en 1998.

¿Cómo viene la muñeca?

La muñeca viene con el vestido largo de cuello alto y manga larga en color azul marino que Dion lució en la gala, e incluye un collar brillante en miniatura inspirado en el collar de diamantes azul en forma de corazón, conocido como el “Corazón del Océano”, que aparece en la película “Titanic”.

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¿Qué dijo Céline Dion?

“Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera. Espero que esta muñeca inspire a todos a expresarse con confianza, a perseguir sus sueños y a creer en el poder de su propia voz”, señaló Dion en un comunicado.

¿Qué otras muñecas de músicos existen?

Dion se suma a una larga lista de muñecas que rinden homenaje a músicos icónicos como Miley Cyrus, Whitney Houston, Diana Ross, Stevie Nicks, Kylie Minogue, Lenny Kravitz, Tina Turner, Juan Gabriel, Elton John, Elvis, entre otros.

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¿Qué ha pasado con Céline Dion?

La estrella canadiense se encuentra en medio de una residencia de 26 presentaciones en París, que comenzó el 12 de septiembre; que fue su regreso a los escenarios tras una pausa de seis años, luego de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida.

Esta serie de conciertos concluirá este próximo sábado 17 de octubre, siendo retomada con 10 presentaciones adicionales en mayo de 2027.