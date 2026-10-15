Fonseca anuncia gira internacional que comenzará con un concierto agotado en Bogotá

El cantante colombiano Fonseca anunció su nueva gira internacional, “Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour”, con la que recorrerá escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos para presentar su más reciente álbum y reencontrarse con sus seguidores.

El recorrido comenzará el próximo 24 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, con un concierto que ya tiene todas sus entradas agotadas. Para el artista, iniciar esta nueva etapa en su ciudad natal representa una oportunidad para celebrar su trayectoria de más de dos décadas y compartir con el público colombiano sus nuevas canciones y los éxitos que han marcado su carrera.

La gira toma el nombre de Antes Que El Tiempo Se Vaya, el undécimo álbum de Fonseca, compuesto por 12 canciones. El trabajo discográfico reúne colaboraciones con artistas como Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico.

Además, el álbum recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Las canciones “Venga lo que venga” y “Nunca me fui” también fueron nominadas al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Tropical.

Después de iniciar en Bogotá, Fonseca continuará su recorrido por países como El Salvador, Panamá, Chile, Argentina, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, además de varias ciudades de Estados Unidos. Entre los escenarios anunciados están el Radio City Music Hall de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando.

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La venta general de entradas comenzará el 19 de octubre, con fechas y horarios específicos según cada país. La organización anunció que próximamente se darán a conocer nuevas fechas para ampliar el recorrido internacional.