Gian Marco le apuesta a la salsa con su nuevo álbum ‘Bajo La Manga’, que reúne siete canciones

El cantautor peruano Gian Marco presenta ‘Bajo La Manga’, su nuevo álbum con el que explora los sonidos de la salsa y la música tropical, sin dejar de lado la esencia que ha caracterizado sus 35 años de trayectoria artística.

La producción está integrada por siete canciones: “Contigo Puedo Ser”, “Deja Que Te Rompa El Corazón”, “Dime Qué Más”, “Me Fui Con Ella”, “Me Quedo”, “Nunca Más” y “Si Me Tenías”. Con este lanzamiento, el artista reúne nuevas composiciones con una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

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El tema principal del álbum es “Deja Que Te Rompa El Corazón”, una canción que combina la cumbia con sonidos de salsa. Gian Marco explicó que la escribió pensando en el público, las celebraciones y sus presentaciones en vivo, con la intención de crear una canción para cantar y bailar.

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Por su parte, la inclusión de “Si Me Tenías” conecta esta nueva producción con una de las composiciones más reconocidas del artista. El álbum propone una nueva exploración sonora, con arreglos que buscan resaltar sus letras y mostrar otras posibilidades de su trabajo como compositor e intérprete.

Gian Marco aseguró que este proyecto representa una oportunidad para asumir nuevos retos, experimentar con otros sonidos y reinventarse musicalmente sin perder su identidad artística.

El lanzamiento llega en un momento de reconocimiento para el cantautor, quien recientemente fue homenajeado en los La Musa Awards 2026, del Latin Songwriters Hall of Fame, por su aporte a la composición dentro de la música latina.

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Con 18 álbumes publicados y 35 años de carrera, el artista continúa ampliando su repertorio con una propuesta que apuesta por la salsa y los ritmos tropicales. ‘Bajo La Manga’ ya está disponible en las plataformas digitales.