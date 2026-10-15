Aleks Syntek pospuso su gira por Europa por recomendación médica: ¿Qué le pasó?

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 21: Mexican singer and composer Alex Syntek speaks during a press conference at Auditorio Nacional Lobby on May 21, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantautor mexicano Aleks Syntek anunció este martes que pospondrá su gira por Europa.

¿Qué dijo Aleks Syntek?

“Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de Total Synthetour con ustedes por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom, en España, en Alemania”, expresó por medio de un video.

“La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un transatlántico todavía. Voy a tener que retrasar las fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes”, afirmó.

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Pidiendo que “No se desesperen, pronto les voy a dar las fechas, Total Synthetour, y vamos a festejar 35 años de carrera. Por lo pronto sigo haciendo mis conciertos domésticos acá en mi país, en México, y en las zonas cercanas. ¡Un beso!“.

¿Qué dijeron sus médicos?

En la misma publicación agregó una orden médica que dice:

“Por este conducto hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado, código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), de la Organización Mundial de la Salud”, explicó el médico psiquiatra Luis Solís Rojas.

Argumentando que “Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual”.

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Recomendando que “Cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad y con la frecuencia que requiera”.

¿Qué ha pasado con Syntek recientemente?

Durante el mes de septiembre, Syntek fue objeto de controversias y polémicas tras una presentación en la explanada de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, en la que detuvo el espectáculo en varias ocasiones cuando el público le exigía canciones de otros artistas.

A los pocos días, realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que se autodenominó “desequilibrado mental” y “loco”.