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Murió Germán Quintero, actor colombiano recordado por ‘Escobar, El Patrón del Mal’, a los 72 años

Quintero falleció este jueves a las 6 de la mañana en una clínica de Bogotá.

Bogotá, 14 de marzo de 2018. Fox Premium estrena la segunda temporada de la serie &#039;Sitiados&#039;. En la foto: Germán Quintero. (Colprensa - Luisa González).

Bogotá, 14 de marzo de 2018. Fox Premium estrena la segunda temporada de la serie 'Sitiados'. En la foto: Germán Quintero. (Colprensa - Luisa González). / Luisa González

Bogotá, 14 de marzo de 2018. Fox Premium estrena la segunda temporada de la serie &#039;Sitiados&#039;. En la foto: Germán Quintero. (Colprensa - Luisa González).
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Este jueves falleció el actor colombiano Germán Quintero, recordado por sus papeles como Guillermo Cano Isaza en la serie “Escobar, el patrón del mal” y Don Martín Acevedo en “Pasión de gavilanes”.

Quintero falleció a las 6 de la mañana en una clínica de Bogotá a los 72 años.

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Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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