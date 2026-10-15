Murió Germán Quintero, actor colombiano recordado por ‘Escobar, El Patrón del Mal’, a los 72 años
Quintero falleció este jueves a las 6 de la mañana en una clínica de Bogotá.
Este jueves falleció el actor colombiano Germán Quintero, recordado por sus papeles como Guillermo Cano Isaza en la serie “Escobar, el patrón del mal” y Don Martín Acevedo en “Pasión de gavilanes”.
Quintero falleció a las 6 de la mañana en una clínica de Bogotá a los 72 años.
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Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...