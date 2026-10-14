Un fallo judicial prohíbe el consumo de licor en las cabalgatas en Manizales

Manizales

Tras la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Manizales, en la capital caldense se tendrá la primera cabalgata en Colombia con prohibición de consumo de licor para los jinetes y pruebas obligatorias de alcoholemia a cada participante. La decisión establece una serie de exigencias estrictas acerca de la organización de eventos equinos en la ciudad. John Hemayr Yepes Cardona, concejal animalista en Manizales, explica el contexto del tema.

“En 2023 instauramos una acción popular contra la Alcaldía de Manizales para que no permitiera la cabalgata debido a un acerbo probacional que teníamos desde el 2007, con fotos y videos y debates en el concejo donde se demostraba que las resoluciones o requisitos que emanaba la Secretaría del Interior no eran cumplidos por los organizadores. En los dos años que duramos en las discusiones de las audiencias, tanto con la alcaldía como con los organizadores, en el 2026 y 2026 hubo unas medidas cautelares similares a este fallo relacionados a temas de licor y logística y hoy hay un pronunciamiento final de la acción popular, es histórico que puede ser referente para Colombia”.

El concejal animalista, argumenta que el consumo de alcohol deteriora la cabalgata, entonces el primer logro es que se prohíbe en esta clase de eventos el licor, por lo que los caballistas deberán pasar por un filtro en la mitad de este, lo que generará buenos resultados en el cumplimiento de la norma. “Cabe recordar que este año, la cabalgata terminó a las 10 de la noche, nosotros nos quedamos hasta las 3 verificando las condiciones y algo por resaltar, es que no hay caballos muertos desde hace dos años gracias a las medidas cautelares”.

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Otro punto que el juzgado contempló es que los organizadores deberán entregar previamente toda la información de los participantes para que la administración municipal prepare la logística de atención; además, si uno de los equinos se lesiona, se contará con la participación de las veedurías, ya que en la Feria de Manizales celebrada en enero de 2026 no se permitió su intervención.

¿Cuándo empieza a regir la sentencia?

Aparte de la tolerancia cero de alcohol, también habrá una reglamentación anticipada, es decir, la alcaldía deberá expedir y presentar el protocolo específico del evento con al menos dos meses de anticipación. Igualmente, se tendrá un límite de participantes y tiempo, identificación visible y un régimen sancionatorio y denuncias penales ante incumplimientos de dichos criterios y maltrato o abandono animal.

“Yo presenté el proyecto de acuerdo número 99 que piensa reglamentar las cabalgatas, lo inscribí el pasado 2 de octubre y, casualmente, ahora esta sentencia nos da la razón porque mucho de lo que se habla ahí, entre eso la prohibición de licor y que lo tengo contemplado en el proyecto, digamos que se ratifican. Entonces, el concejo aprobará o no, pero independientemente de que no sea así, la alcaldía tendría que hacer una reglamentación y aplicaría para la cabalgata del próximo año”, indica John Hemayr Yepes.

Es de recordar que anteriormente se realizaban dos cabalgatas; una en octubre, la cual no se celebra hace seis años y la de enero, en la que hay mayor asistencia, no obstante, el promedio de participantes ha pasado de 2.000 a 1.500.

De esa manera, la cabalgata de la próxima edición de la Feria de Manizales en el 2027 se celebraría sin el consumo de alcohol por parte de los participantes.