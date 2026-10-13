La Policía Nacional incauta un arma de fuego con apariencia de lapicero en Supía, Caldas

Supía

Durante un registro personal, los uniformados de la Policía Nacional se percataron del elemento que portaba el ciudadano dentro de un bolso tipo morral y gracias a una inspección minuciosa establecieron que no se trataba de un lapicero, sino de un arma de fuego calibre 22, de fabricación italiana.

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Su diseño particular representaba un hallazgo poco habitual, según señala el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas. “El ciudadano de 32 años fue capturado en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El procedimiento se realizó en el polideportivo municipal, allí se realizó un registro encontrando un lapicero, pero resultó ser un arma de fuego sin el respectivo permiso”.

El señalado registra anotaciones por diferentes conductas como violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, receptación, uso de documento falso y violencia contra servidor público, entre otros.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.