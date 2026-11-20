La duma departamental aprueba el empréstito por $ 100.000 millones que autoriza al gobernador negociar y celebrar contratos con estos recursos que se destinarán a proyectos de atención, rehabilitación, recuperación y reconstrucción de inmuebles afectados por el terremoto en Caldas.

Cabe anotar que los recursos ordinarios del departamento están comprometidos en el Plan de Desarrollo y las demás fuentes tienen destinación específica. El crédito aportaría hasta $ 40.000 millones para reparaciones y mejoramientos de viviendas, el resto se gestionará con la Nación y otras fuentes.

El dinero se utilizará también para la reposición de urgencias y hospitalización del Hospital San José de Viterbo, nueva sede del Santa Teresita en Pácora y primera etapa del San Lorenzo en Supía y el laboratorio de salud. Por otra parte, se destinará para las nuevas estaciones de bomberos en Belalcázar, Aguadas y San José.

“El proyecto fue argumentado ante la asamblea al cumplimiento de indicadores financieros y la ley 617 y estamos en óptimas condiciones. Tenemos el aval de la firma calificadora donde nos da una mirada objetiva de las finanzas del departamento. También se tienen las proyecciones y la capacidad de endeudamiento para finales de 2027 y se cuenta para el próximo periodo de gobierno con un cupo aproximado de $ 87.000 millones adicionales”, explica Sandra Marcela Osorio, secretaria de Hacienda de Caldas.

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Para el comercio se invertirán hasta $ 4.000 millones para que comerciantes y pequeños empresarios recuperen sus locales y capital de trabajo. Además, la primera infancia y el programa de adulto mayor se beneficiarán. Aclaran que la recuperación de sedes educativas no hace parte del crédito, puesto que se financiarán con excedentes del FOMAG y del FONPET. La diputada María Isabel Gaviria, destaca que los $ 100.000 millones será un alivio para los afectados.

“Estamos muy felices porque se aprobó por unanimidad, sabemos que la reconstrucción costará $ 3 billones, pero los $ 100.000 millones será un alivio para nuestra gente. A pesar del debate, el gobierno departamental hizo cambios para beneficiar a los caldenses”.

El empréstito permitirá inversión en proyectos estratégicos que cumplen con unos criterios para ser seleccionados, ya que existe una bolsa de proyectos que vale alrededor de $ 367.000 millones y, con dicho empréstito, se van a cofinanciar.