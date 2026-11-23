Manizales

El director del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao Correa, en declaración conjunta con el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, anunció el giro de recursos para apoyar el Plan de Reconstrucción y de atención de la emergencia de la ciudad, por 158 mil millones de pesos.

El funcionario explicó que se destinaron 18 mil millones de pesos para las demoliciones de construcciones afectadas por el sismo del 10 de agosto; en esa partida se incluyen mil millones de pesos para atender el proceso que se adelanta en la Catedral de Manizales.

140 mil millones de pesos de los recursos del Fondo Milagro se destinaron a la reconstrucción de viviendas y de comercios afectados por el terremoto. Los subsidios son de entre 90 y 110 millones de pesos.

El director del Fondo Milagro resaltó la labor que se ha adelantado en la ciudad, con el liderazgo del alcalde, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. El mandatario destacó la experiencia del director del Fondo en procesos de vivienda y agradeció el apoyo del Gobierno Nacional para la ciudad y su gente.

Después de la reunión con la Alcaldía de Manizales, el director del Fondo Milagro dialogó con los integrantes del Comité Intergremial de Caldas sobre los avances de la reconstrucción en la región.