Congresistas proponen al gobierno declarar emergencia económica por el fenómeno de ‘El Niño’

Manizales

Desde el Congreso de la república lideran la iniciativa de ahorro de agua y, aunque hoy llueva en muchas ciudades, las alertas de los expertos sobre lo que podría venir a finales de 2026 y durante parte de 2027 invitan a no bajar la guardia por el fenómeno de ‘El niño’. Después del anuncio oficial por el IDEAM del inicio oficial de la temporada de sequía, el representante a la Cámara por Caldas, Mateo Hidalgo, se refiere a la estrategia ‘El Niño se creció’.

“Habíamos mandado Derechos de petición donde concurrimos con el gobierno nacional preguntando qué va a pasar, si vamos a iniciar una estrategia de ahorro y la respuesta era nula, entonces hay algo que se llama principio de precaución; nosotros hemos trabajado ante la duda razonable de no saber si habrá apagón y más bien si empezamos a ejecutar un plan de choque de ahorro generalizado dando ejemplo desde el nivel central y sus respectivos entes”.

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El Representante a la Cámara, agrega que enviaron una hoja de proposiciones al gobierno con ocasión si declaran la emergencia económica por dicho fenómeno, por lo que elaboraron un decálogo evidenciando la realidad de las condiciones climáticas, el cual será el más fuerte en 100 años. “Creo que la responsabilidad empieza por el ahorro que podamos hacer todos los colombianos y, en esta gira por Caldas, un departamento conocedor de temas hídricos y rico en agua, vemos hoy que atraviesa una situación complicada en Samaná, La Dorada, Victoria y algunos corregimientos del occidente”.

De igual manera, han conversado con Empocaldas y entes gubernamentales en que se ha demostrado el apoyo y respaldo por parte de estos, pero Hidalgo aclara que es entendible que existe una restricción económica a raíz del terremoto reconociendo la poca cantidad de recursos para afrontar la sequía.

El llamado lo hacen mencionado representante y junto a él, Ana Ligia Mora y Darwin Castellanos, integrantes de la Comisión Quinta del congreso.