Sindicato de maestros en Caldas denuncia que 41 maestros en el departamento están amenazados

Caldas

Las amenazas a los profesores en el departamento de Caldas fue una de las causas por las que los docentes salieron ayer a las calles a protestar en medio de la jornada de movilizaciones en todo el país, desde el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), indican que 27 mujeres que laboran en zonas rurales y alejadas son las principales víctimas.

Yony Vargas Zuluaga, vicepresidente de EDUCAL, explica que “la situación viene desde el año pasado por la estigmatización que no da el gobierno, por los pronunciamientos que hace cuando se refiere al desquiciar la izquierda reconociendo que la gran mayoría de docentes participamos de la oposición. De hecho, FECODE y EDUCAL estamos declarados en oposición abierta a este gobierno”.

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Agrega que, desafortunadamente, grupos al margen de la ley y otras situaciones de orden público que se presentan en las subregiones del departamento, está poniendo en riesgo la vida de los maestros. “Tristemente, de los 41 profesores amenazados, principalmente son mujeres, quienes hacen presencia en los sectores más alejados en una escuela unitaria con sus muchachos. En las tardes, llegan a ultrajarlas física y verbalmente, no puedo desconocer que alguna situación en las mismas comunidades educativas, en vez de proteger a los profesores, los atacan sin razón de ser. La invitación es a salvaguardar a los docentes rurales y a quererlos”.

Vargas Zuluaga, agradece la existencia del Decreto 1782, el cual favorece a las presuntas víctimas de amenaza, no obstante, lamenta que todo esto conllevará a traslados extraordinarios, más docentes amenazados, cierre de sedes educativas y disminución de opciones de educación a los niños y adolescentes en los municipios más alejados del departamento.